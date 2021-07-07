واشنطن: بايدن يستقبل ملك الأردن بالبيت الأبيض في 19 يوليو

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالبيت الأبيض في 19 يوليو/ تموز الجاري.

وسيكون هذا هو أول لقاء بين بايدن وزعيم عربي منذ انتخاب الرئيس الأمريكي، بحسب "رويترز".

وفي الإطار ذاته، أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم أنه من المقرر أن يلتقي عاهل الأردن مع الرئيس الأمريكي في 19 يوليو خلال زيارة رسمية لواشنطن.

His Majesty King Abdullah II is scheduled to commence his official visit to Washington, DC, with a meeting with #US President Joe Biden at the White House on 19 July



Details:https://t.co/IT9trk2o9A #Jordan 🇯🇴🇺🇸 — RHC (@RHCJO) July 7, 2021

وقال الديوان الملكي إن الاجتماع سيتناول "العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".

وذكر بيان صادر عن البلاط الملكي بتاريخ 1 يوليو أن الملك عبد الله سوف يقوم بزيارة مدتها 3 أسابيع للولايات المتحدة.