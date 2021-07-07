دبي: حريق في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي يخلف انفجارا... فيديو

قال المكتب الاعلامي لحكومة دبي، مساء اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف أن "الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي"

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال. وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

ويعد ميناء جبل علي الذي تديره وتشغله موانئ دبي العالمية، أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويضم مصنع "دوبال" وهو أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة صناعية حرة. وتبعد منطقة جبل علي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبوظبي.