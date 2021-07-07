نائب وزير الدفاع السعودي: بحثت مع بلينكن العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، إنه عقد "اجتماعا هاما"، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أن الاجتماع تضمن مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضا مراجعة التطورات الأخيرة في المنطقة، واستكشاف سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

التقيت اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضنا الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وكذلك ابرز التطورات في المنطقة وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021

​وأضاف الأمير السعودي: "وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ولفت بن سلمان إلى أنه التقى أيضا اليوم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

كما التقيت اليوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند وتناولنا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021

​ وأوضح أن اللقاء تناول "التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويعد نائب وزير الدفاع الذي يقوم بزيارة لمدة يومين إلى الولايات المتحدة أرفع مسؤول سعودي يعقد محادثات في واشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني.