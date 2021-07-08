الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني أطلق النار على إسرائيليين

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا لفلسطيني كان قد أطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وأصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن: "قوات جيش الدفاع هدمت منزل المخرب منتصر شلبي في قرية ترمسعيا"، على حد تعبيره.

قامت قوات جيش الدفاع بهدم منزل المخرب منتصر شلبي في قرية ترمسعيا. وكان المدعو منتصر شلبي نفذ عملية اطلاق النار في ٢/٥/٢٠٢١ في مفرق زعترة تفوح في السامرة حيث قتل مواطن إسرائيلي وأصيب اثنين أخريين.

لقد تم تطبيق قرار الهدم بعد ان تم رفض الالتماس الذي قدمته عائلة المخرب. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2021

وتابع أدرعي: "كان المدعو منتصر شلبي قد نفذ عملية إطلاق النار في الثاني من مايو/أيار الماضي، في مفرق زعترة تفوح في السامرة حيث قُتل مواطن إسرائيلي وأصيب اثنين آخرين، وتم تطبيق قرار الهدم بعد رفض الالتماس الذي قدمته عائلة المخرب".

وفي وقت سابق، قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل هدمت خيام ما لا يقل عن 63 من البدو في قرية بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء، في منطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها منطقة إطلاق نار.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات مدافعة عن الحقوق، إسرائيل بمحاولة طرد البدو قسرا. وقال شهود إن البدو ظلوا في المكان بعد هدم خيامهم بهدف إفساح مجال لتوسيع مستوطنات يهودية.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بالضفة الغربية: "هذه هي المرة السابعة التي ينفذ فيها الاحتلال هذه الجريمة النكراء".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت الخيام وكذلك حظائر الحيوانات والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه في قرية خربة حمصة الفوقا؛ وفقا لـ "رويترز".