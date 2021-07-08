تحذير إيراني من "البرنامج النووي السعودي السري"

حذّر كاظم غريب آبادي، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الخميس، مما أسماه بـ"البرنامج النووي السعودي السري".

ونشر آبادي تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن عدم تنفيذ اتفاقية الضمانات سيسمح للمملكة السعودية بإخفاء أنشطتها النووية الخاصة، عبر إبعادها عن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

For the KSA, the IAEA is not being provided with even minimum necessary verification authorities. A failure to implement the safeguards by rescinding the SQPs, could allow them to hide certain nuclear activities without them being subject to the IAEA inspections. — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 8, 2021

ورأى غريب آبادي أن تلك الوكالة الدولية لا تتمتع بصلاحيات دنيا للتحقق في البرنامج النووي السعودي.

وفي تقرير مطول لوكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أكدت أن كاظم غريب آبادي، قد دعا في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن ما أسماه بـ "البرنامج النووي السري" السعودي، بعدما تردد مما أسمته الوكالة ببناء مصنع سعودي لإنتاج الكعكة الصفراء.

وزعم المسؤول الإيراني أن السعودية تنفذ وتطور، باستمرار، برنامج نووي غير شفاف، بل ترفض قبول عمليات التفتيش الدولية، مدعيا أن المملكة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.