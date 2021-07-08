المعارضة السورية إلى أستانا: الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا أحمد طعمة، اليوم الخميس، إن الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا بعكس ما كان يقول قبلها، مؤكدا أن الوضع في إدلب أفضل من بقية سوريا.

وأضاف طعمة، خلال كلمته في اجتماعات أستانا في مدينة نور سلطان في كازاخستان: "القضية الإنسانية في سوريا أصبحت أكبر مأساة في القرن الحالي ونتمنى من روسيا ألا تستخدم حق الفيتو في موضوع تأمين المساعدات الإنسانية لإدلب".

وأضاف طعمة: "الوضع في إدلب تغير والظروف الاقتصادية هناك أصبحت أفضل من بقية سوريا"، مشيرا إلى أن "[الرئيس السوري بشار] الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا بعكس ما كان يقول قبلها".

وتابع: "لقد تطرقنا في مناقشاتنا إلى موضوع حصار درعا والتي يجري معاقبتها بسبب رفضها المشاركة في مهزلة الانتخابات".

وأكمل: "ناقشنا مع الصليب الأحمر الدولي ملف الموقوفين والنتائج حتى الآن ليست مرضية ولكننا نأمل الوصول إلى نتائج مقبولة".