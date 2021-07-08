البحرين تضع شخصيات وقنوات ليبية على قوائم الإرهاب... أبرزهم الغرياني والصلابي وبلحاج

ونشرت الجريدة الرسمية في البحرين في العدد الأخير لها اليوم، قائمة بأسماء وشخصيات و مؤسسات ليبية بقوائم الإرهاب الوطنية أبرزهم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، وعلي الصلابي، القيادي الإخواني المقيم في قطر ، وعبد الحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011 .

وبحسب بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منة، فإنه من بين الشخصيات الليبية الأخرى التي تم وضعها على قوائم الإرهاب البحرينية، إسماعيل الصلابي، قائد مؤسسة سرايا الدفاع عن بنغازي، والمهدي الحاراتي، القَائد السابق لكتيبة ثوار طرابلس.

وجاءت قنوات النبأ والتناصح على رأس القنوات الليبية التى ترأست قوائم الإرهاب البحرينية، والتي نشرتها الجريدة الرسمية البحرينية، فضلا عن وضع كل من تنظيم شورى بني غازي ودرنة و"القاعدة" و"أنصار الشريعة".

ويشار إلى أن القائمة البحرينية ضمت شخصيات ومؤسسات من جنسيات أخرى.