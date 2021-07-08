تقدير أممي لإيران بشأن تعاونها في المفاوضات السورية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة أعربت عن تقديرها للدور الإيراني بشأن تعاونها في المفاوضات السورية.

وجاء في تقرير لوكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، أن غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قد أعرب عن تقديره لإيران حول تعاونها في المفاوضات السورية، وكذلك روسيا وتركيا، مؤكدا على دعمهم في دفع العملية السياسية للأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.

وأوضح بيدرسون في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه عقدت محادثات جيدة مع وفود روسيا وإيران وتركيا، بشأن الأزمة السورية، معربا عن أمله في أن استئناف اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا لعملها قريبا في جنيف.

وشدد غير بيدرسون خلال اليوم الأول من المؤتمر، في كازاخستان، للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، في إطار عملية أستانا، على مدى إمكانية الاتفاق، في أقرب وقت، ومواصلة المشاورات ضمن الجولة السادسة من اللجنة الدستورية.

وفي السياق نفسه، اتفقت روسيا وتركيا وإيران، على أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا بشأن سوريا، سيعقد بنهاية العام الجاري في نور سلطان.

وجاء في البيان المشترك عقب الانتهاء من الجولة السادسة عشر لصيغة أستانا: "قررنا عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان نهاية عام 2021 مع مراعاة الوضع الصحي والوبائي".

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت روسيا وتركيا وإيران مرة أخرى إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة في 1 يوليو/تموز 2020، على عقد القمة الثلاثية المقبلة في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.