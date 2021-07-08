تغريدة صادمة لمنشد لبناني بشأن الانفجار في مرفأ دبي

أثارت تغريدة المنشد اللبناني، علي بركات، بشأن حادثة انفجار في مرفأ دبي حفيظة رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان المنشد بركات قد علق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن انفجار مرفأ دبي، قائلا: " نأسف لانفجار دبي، لأنه بدون ضحايا".

نأسف لانفجار دبي

لانه بدون ضحايا

ونتمنى في الانفجار المقبل

يسقط ضحايا بس قد ما سقط شهداء بالحرب ضد اليمن مش اكتر — المنشد علي بركات 5️⃣ (@barakat2121) July 7, 2021

وأضاف بركات، قائلا: "ونتمنى في الانفجار المقبل يسقط ضحايا بس قد ما سقط شهداء بالحرب ضد اليمن مش أكتر".

وكشفت شرطة دبي، اليوم الخميس، تفاصيل الحريق الذي اندلع في إحدى الحاويات في سفينة شحن صغرة في ميناء جبل علي الإماراتي.

وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تلفزيونية، إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق".