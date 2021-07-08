محمد بن زايد يوجه رسالة إلى الطلاب: أنتم مستقبل الوطن

وجه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رسالة إلى الطلاب في جميع المراحل التعليمية بمناسبة انتهاء العام الدراسي، أكد فيها أنهم يمثلون مستقبل دولة الإمارات.

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الخميس، سلسلة تدوينات تحدث فيها عن أهمية العلم ودور الطلاب والمعلمين والأسرة في إنجاح العملية التعليمية، لما تمثله من أهمية كبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية. أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته.

وأهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات. زرعتم حب الوطن والعطاء في أبناءكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 8, 2021

وكتب ابن زايد: "أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية".

وقال موجها حديثه للطلاب: "أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته".

وتابع ولي عهد أبو ظبي: "أهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات لأنهم زرعوا حب الوطن والعطاء في نفوس الأبناء من أجل مواصلة مسيرة الخير والعطاء".

ووجه محمد بن زايد، رسالة شكر لجميع العاملين في مجال التعليم وخاصة من وصفهم بـ "المعلمين الملهمين".

وأوجه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم لتفانيهم في إنجاح هذا العام الدراسي.. إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهم في اجتياز سنة استثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 8, 2021

وقال ابن زايد، إن جميع العاملين في قطاع التعليم يتفانون في إنجاح العام الدراسي الذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.