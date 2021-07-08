روسيا ترفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ونشرت وثيقة القرار عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

تقول الوثيقة: "يلغى العمل بمرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن أخذ تدابير معينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية... والمرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 شرين الثاني/نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 23 من نيسان/أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.