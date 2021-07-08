بينيت: نحترم الإدارة الأمريكية لكن نتصرف وفق اعتباراتنا الأمنية

أعربت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تقديرها للإدارة الأمريكية الجديدة، لكنها تتصرف وفق اعتباراتها الأمنية الخاصة والداخلية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية كان، اليوم الخميس، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد علق على إدانة السفارة الأمريكية في إسرائيل هدم الجيش الإسرائيلي لمنزل منتصر الشلبي، الأسير الفلسطيني، في الضفة الغربية.

ونقلت القناة العبرية بيانا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلادها تحترم الإدارة الأمريكية، إلا أن إسرائيل تتصرف بحسب الاعتبارات الأمنية الخاصة بها فحسب، وتعمد على الدفاع عن حياة المواطنين في إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت، في وقت سابق اليوم، أن السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أدانت هدم منزل الأسير منتصر الشلبي، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قبل شهرين، مع الإشارة إلى أن الشلبي وعدد من أفراد عائلته يحملون الجنسية الأمريكية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد هدمت منزلا لفلسطيني كان قد أطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وأصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع هدمت منزل المخرب منتصر شلبي في قرية ترمسعيا"، على حد تعبيره.