قطر تعلن موعد إصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية القطرية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر.

استئناف العمل بإصدار سمات الدخول السياحية والعائلية، اعتبارا من 12/ 7/ 2021م وذلك في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر واستنادا إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات #فيروس_كورونا /كوفيد-19/ على المستويين المحلي والعالمي #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/PDWyG9HonY — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 8, 2021

​وأشار إلى أنها تستند إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد على المستويين المحلي والعالمي.

وذكر البيان أن المسافرين القادمين للبلاد عبر منافذها البرية والبحرية والجوية سوف يخضعون للاشتراطات والإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الاشتراطات تتعلق بالأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المعتمدة في قطر، أو الأشخاص الذين سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي المعتمدة في الدولة للحد من انتشار وباء كورونا.