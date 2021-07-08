شركة طيران روسية تستعد لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية

أعلنت شركة "روسيا"، اليوم الخميس، أن الشركة مستعدة لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية بالمشاركة مع مشغل الرحلات "بيبليو غلوبوس"، مشيرة إلى أنها تنتظر تصريحاً من مقر مكافحة كوفيد-19 والهيئة الاتحادية الروسية للطيران.

موسكو– سبوتنيك. وقال ممثل الشركة الروسية لوكالة سبوتنيك: "تقنياً ومن حيث البنية التحتية شركة طيران "روسيا" وشريكنا مشغل الرحلات "بيبليو غلوبوس" مستعدان لتنفيذ رحلات إلى مدن مصر".

وأضاف: "الشركة بانتظار التصريحات من مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد والهيئة الاتحادية الروسية للطيران".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد ألغى اليوم الخميس، المرسوم الذي يحظر الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 23 من نيسان/أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.