السودان: موقفنا ينسجم مع الموقف المصري حول سد النهضة وترويج إثيوبيا لوجود خلاف غير صحيح

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

تابعنا عبر

وزير الخارجية السودانية: موقفنا ينسجم مع الموقف المصري فيما يخص سد النهضة وترويج إثيوبيا لوجود خلاف غير صحيح