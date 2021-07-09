إعلام: اعتقال كوادر مخابرات كردية في السليمانية بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال كوادر مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية بالعراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر مطلع، قوله إن "قوة من مكافحة الإرهاب في السليمانية اعتقلت كوادر مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة".

ووفقا للمصدر فإن "القوة تابعة للشيخ جعفر البرزنجي نائب رئيس إقليم كردستان".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد كشف أمس عن وجود تعاون استخباراتي مع إقليم كردستان العراق أطاح بـ"قيادات داعشية".

وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إن "تنامي التعاون والتنسيق مع إقليم كردستان أسهم بالقبض على عدد من القيادات الإرهابية خاصة ضمن الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم".

وأعلن أن هذا التعاون مكن القوات العراقية من تفكيك 5 قواطع لعصابات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) ، وهي "جنوب بغداد وقاطع دجلة وفي حمرين وجنوب الموصل وكركوك".

وأوضح النعمان أن "المعركة مع الإرهاب هي معركة استخبارات ومعلومات"، لافتا إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب هو جهاز أمني استخباري".

وأشار المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى أن قيادة جهازه حرصت على توفير كل سبل نجاح العمل الاستخباري، من خلال تعزيز وتطوير القدرات البشرية والفنية وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، وأيضا تجنيد المصادر وفق رؤية حديثة لمفهوم التعامل المدني العسكري.