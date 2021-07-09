الأردن... توجيه باستمرار مجانية التعليم الجامعي لفئات معينة في البلاد

أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الخميس، أمرا بالاستمرار بمجانية التعليم في الجامعات الرسمية لبعض الفئات في البلاد.

© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI الأردن يعلن العودة التدريجية لفتح المدارس والجامعات "، صباح اليوم الجمعة، بأن بشر الخصاونة قد أصدر توجيها بالاستمرار في مجانية التعليم في الجامعات الرسمية لفات معينة، وهي لأبناء "الشهداء" والمتوفين والمصابين من منتسبي الجيش الأردني والأجهزة الأمنية.

وبعث بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، كتابا إلى وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو التوجيه الذي أكد من خلاله على الاستمرار بمنح المجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم.

وكان أمر أو ملف مجانية التعليم الجامعي في المملكة الأردنية قد أثير خلال الفترة الماضية، وطالب البعض باتخاذ قرار سياسي حيال هذا الملف الشائك.