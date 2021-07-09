السيسي يشعل مواقع التواصل بفيديو وهو يتجول على دراجته في الساحل الشمالي

انتشر بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر فيه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يتجول على دراجته الهوائية، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة، للسيسي وهو يتجول مع حرسه الخاص على دراجات هوائية.

الريس يقول لكم إطمئنوا - بالتزامن مع انعقاد جلسة الامن لمناقشة ازمة سد النهضة فوجئ العالم بالرئيس السيسي وهو يظهر في فيديو التقطة احد المواطنين له في مدينة العالمين وهو يقود دراجته بابتسامة تبعث الامل والطمأنينه في نفوس ملايين المصريين. pic.twitter.com/rToGqxmzZe — Amr Fahmy (@iamrfahmy) July 9, 2021

وظهر الرئيس المصري وهو يحيي عددا من الناس الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية السيسي.

وتعليقا على الفيديو، قال بعض المغردين أن ذلك يعتبر رسالة "طمأنينة" من السيسي للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة، حيث ظهر الفيديو تزامنا مع انعقاد مجلس الأمن لبحث القضية.

تبقا ماشي ف امان الله تلاقي السيسي معدي بعجله من قدامك pic.twitter.com/IntSjBeJVA — Sana🇵🇸 (@Sana_ehab1) July 8, 2021

وقال أخرون إن "هذا التصرف من الرئيس المصري دليل على أنه رتب أوراقه بالشكل المطلوب وأنه غير قلق شأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا".

فيما قال أخرون على سبيل المداعبة، "تبقى ماشي في أمان الله تلاقي السيسي معدي بعجلة من قدامك".

اهدوا ماتقلقوش .. كل ده تستيف ورق .. احنا عارفين هانعمل ايه بالظبط وازاي وامتى . يا اعصابك يا سيسي ..الناس مقطعة بعض ف مجلس الامن واحنا عمالين نعضعض على ضوافرنا والسيسي بالعجل في العلمين .. لأ وبيعمل باي باي ..الناس هناك في شوارع

👍#السيسي_مش_هيسيب_حقنا pic.twitter.com/h8hQCuhVPZ — روبرت يوسف نجيب ** (@vd1g0RmopacwGQE) July 9, 2021

وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا أمس الخميس، لمناقشة الملف الذي ازداد سخونة مع إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان السد ما أشعل غضب القاهرة والخرطوم.

وأطلق وزير الخارجية المصري سامح شكري تهديدا للجانب الإثويبي في الجلسة أكد فيه أنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة"، حسب قوله.