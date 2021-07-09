أفيخاي أدرعي يسخر من توقف "ساعة القيامة" في إيران

سخر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من توقف "ساعة القيامة" في إيران.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، سخر فيها من "ساعة القيامة" في إيران، التي رأى أنها ساعة لتجسيد العد التنازلي لإزالة إسرائيل.

هل سمعتم عن #ساعة_القيامة في #إيران😂 هي الساعة التي تجسد العد التنازلي لإزالة #إسرائيل😂 تعطلت بسبب انقطاع #الكهرباء التي تسببت في #فوضى في جمهورية ولاية الفقيه، يبدو أن ساعاتهم كشعاراتهم واهية.

لهؤلاء نقول نحن شعب وجد ليبقى منذ 3000 عام 🇮🇱 #شعب_إسرائيل_حي 🇮🇱 pic.twitter.com/9NeubLSPNX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2021

وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدته بصورة، ادعى أنها "ساعة القيامة" في إيران، وقد تعطلت بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر في إيران، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء فيها قد تسبب في إحداث فوضى في البلاد.

وزعم أفيخاي أدرعي في تغريدته تلك "أن ساعاتهم كشعاراتهم واهية"، موجها حديثه إلى الإيرانيين، أن "إسرائيل شعب وجد ليبقى منذ 3000 عام، ولن تتوقف ساعته في عام 2040".

ويشار إلى أن إيران تشهد حالة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، ربما تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.