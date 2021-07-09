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    أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

    تشييع قائد "زهور البيلسان" أحمد جبريل إلى مثواه الأخير بدمشق... صور وفيديو

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    شيع الفلسطينيون والسوريون، اليوم الجمعة، جثمان أمين عام (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة)، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط العاصمة السورية دمشق، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.

    وواكبت وكالة "سبوتنيك" التشييع الرسمي الذي أقيم للراحل جبريل، الذي شارك فيه ممثلو الفصائل الفلسطينية في سوريا، والأحزاب السورية وحشود شعبية ورسمية.

    ونعت ​الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة" أمينها العام ​أحمد جبريل​ "أبو جهاد" الذي وافته ​المنية​، يوم الأربعاء الماضي، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية ​دمشق​.

    أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل
    © Sputnik . Mohammad Damour
    تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021

    وأحمد جبريل، قيادي فلسطيني من مواليد عام 1938، أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، لإيمانه بـ"الكفاح المسلح لتحرير فلسطين".

    أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل
    © Sputnik
    تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021

    و"قامت الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بعمليات عدّة ضد الجيش الإسرائيلي، أبرزها "عملية الطائرات الشراعية" عام 1987، وقبلها عملية "الخالصة" التي اشتبكت مع قوة عسكرية إسرائيلية واستولت على مستوطنة كريات شمونة في عام 1974.

    أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل
    © Sputnik . Mohammad Damour
    تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021

    وحظيت عملية "الخالصة" حينها، بتمجيد عربي وعالمي كبير من قبل القوى الثورية، كما خلدتها السيدة فيروز في أغنية "وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان... وحدهن بيقطفوا وراق الزمان"، من كلمات الشاعر اللبناني الكبير "طلال حيدر"، الذي استوحاها من مصادفته الشخصية للتحضيرات السابقة للعملية.

    • أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل
      تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
      © Sputnik
    • أمين عام البجهة الشعبية لتحرير فلسطين
      تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل
      تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل
      تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
      © Sputnik . Mohammad Damour
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    © Sputnik
    تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021

    وشارك في عملية الخالصة كل من الفلسطيني منير المغربي والسوري أحمد الشيخ محمود، والعراقي ياسين موسى، فيما  شارك 4 طيارين في عملية الطائرات الشراعية، وهما فلسطينيان (لا يزالان مجهولين) والتونسي ميلود نجاح، والسوري "خالد محمد أكر".

    وحضر التشييع، قائد "لواء القدس" الفلسطيني في سوريا، بالإضافة إلى السفير الإيراني، وممثلو الفصائل الفلسطينية كافة.

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