انتصار السيسي تنعى جيهان السادات وتتحدث عن مداواتها الجرحى في حرب أكتوبر

وكتبت السيسي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال".

وتابعت: "فما زلت أتذكر صورتها وهي تداوي جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".

واختتمت انتصار السيسي بيانها قائلة: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سبق أن أصدر قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، في العاصمة المصرية، القاهرة.

ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.