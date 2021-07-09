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    جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ

    معارك طاحنة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة البيضاء

    © AP Photo / Yemen's Defense Ministry
    العالم العربي
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    تصاعدت، اليوم الجمعة، حدة المعارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    مسلحو الحوثي في صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    الجيش اليمني: مقتل 16 شخصا في مواجهات بين قبليين والحوثيين بالجوف
    القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن جماعة "أنصار الله" نفذت هجوماً واسعاً على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له، في جبهة الحَازِمية بمديرية الصَومعة شرق البيضاء.

    وأضاف بأن معارك طاحنة دارت إثر الهجوم الذي سعت من خلاله "أنصار الله" إلى استعادة مناطق ومواقع خسرتها مؤخراً، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

    وذكر أن قتالا عنيفاً شهدته جبهة الزَاهِر غرب البيضاء، بالتزامن، عقب هجمات مكثفة لمسلحي "أنصار الله"، على مواقع للجيش في وادي ذي مريب وقرض.

    في السياق، اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مديرية ذي نَاعِم شمال البيضاء، نفذ خلالها طيران التحالف العربي غارات استهدفت تعزيزات للجماعة في منطقة الدقيق.

    وتأتي المعارك غداة إعلان "أنصار الله" السيطرة على مركز مديرية الزَاهِر غرب البيضاء، خلال عملية عسكرية أطلقتها الجماعة ضد الجيش اليمني، إلا أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد استعادة مركز المديرية ذاتها بعد تسلل عشرات المسلحين التابعين للجماعة.

    والثلاثاء الماضي، سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع الخزان وعقرامة ومنطقة المسحر في جبهة الحَازِمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

    ومنذ الجمعة الماضية، تدور معارك مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء، إثر إطلاق وزارة الدفاع اليمنية عملية واسعة أسمتها "النجم الثاقب" لاستعادة مناطق المحافظة من قبضة الجماعة.

    انظر أيضا:

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