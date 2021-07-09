الصحة السعودية: الجرعة الثانية من اللقاح تعزز المناعة وتحمي من تحورات كورونا

شددت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، على أهمية تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقالت إنها تزيد من مناعة الجسم وتحمي من التحورات التي تطرأ على الفيروس.

وأكدت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الجرعة الثانية يتم تلقيها بعد مرور 42 يوما عن الجرعة الأولى التي لا تفقد مفعولها إذا زادت المدة.

كانت الصحة السعودية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنه تم إعطاء ما يزيد عن 19 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 567 موقع تطعيم في كافة أنحاء المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1133 حالة إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 7947، فيما بلغت حالات الإصابة النشطة 11250 حالة، من بينها 1378 حالة حرجة.