9 قتلى و13 مصابا في حادث مروع شمال شرقي الجزائر

خلَف حادث مروري مميت، مساء اليوم الجمعة، بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نقل بضائع تسعة قتلى، في ولاية قسنطينة شمال شرقي الجزائر، بحسب بيان للحماية المدنية.

الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الحماية المدنية، أنه "في حدود الساعة 19 و 47 دقيقة من مساء هذا اليوم، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى واد ورزق ب/ زيغود يوسف، بعد حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة".

وأضاف البيان "خلَف الحادث 09 وفيات تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي".

وتابع: "كما سجلنا إصابة 13 شخص بإصابات متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم من طرفنا بعين المكان، وتم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى الجامعي قسنطينة، ونقل شخصين من طرف الحماية المدنية لولاية ميلة و شخص نقل من طرف خواص، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية عملياتها".