تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ تفشي الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة لوفيات فيروس كورونا على الإطلاق، منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 189 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية، إضافة إلى 8506 إصابات.

وتصدرت ولاية سليانة شمال غربي البلاد، عدد الوفيات مسجلة 25 وفاة، تلتها تونس العاصمة وباجة بـ 22 وفاة في كل منهما.

وبحسب بيان الوزارة ارتفعت بذلك حصيلة الوفيات منذ تفشي الجائحة إلى 16050 من بين إجمالي 481 ألفا و735 حالة إصابة.

وتشهد تونس تفسيا كبيرا للوباء خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على خلفية دخول سلالات جديدة متحورة إلى البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة محذرة: "تشهد بلادنا موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة "ألفا" و"دلتا" في جلّ ولايات الجمهوريّة وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".

وبدأت وحدات الحرس الوطني التونسية، اليوم الجمعة، في إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مختلف الولايات في البلاد، تنفيذا للقرار القاضي بمنع التنقل بين الولايات والمدن التونسية.

وبالرغم من تسارع وتيرة الإجراءات الحكومية، إلا أن وتيرة الإصابات ما زالت مرتفعة أيضا، حيث أوصت اللجنة العلمية في البلاد بإجراء حجر شامل لمدة 6 أسابيع تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قد أعلنت، أمس الخميس، إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب انهيار المنظومة الصحية فيها وتفشي فيروس "كورونا".

وأعربت السلطات الجزائرية، ، عن رغبتها في مساعدة الجانب التونسي، من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، على رغبة بلاده تقديم الدعم والعون للسلطات الصحية في تونس بهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير الجزائري في تصريحاته استعداده للانتقال إلى تونس "شخصيا" من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف.