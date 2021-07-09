الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين إثر معارك وغارات شمال مأرب

قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إن قواته أوقعت، الجمعة، خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في المعارك المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 5 أشهر، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للدفاع اليمنية عبر "تويتر"، بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب، الحقت خلالها خسائر بالجماعة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى "استهداف طيران التحالف بثلاث غارات تعزيزات ومواقع للحوثيين شمال غربي مأرب، كبّدتهم خسائر".

من جهة ثانية، ذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 11 غارة على محافظة مأرب، توزعت بـ 9 غارات على مديرية صرواح غرب مأرب، وغارتين على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية وقوع قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثيين، خلال تنفيذ الجيش عملية استدراج لمجاميع تابعة لها إلى منطقة اليعرف شمال شرقي وادي حلحلان في الجهة الشمالية الغربية من مأرب.

ومنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، تشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمال البلاد.