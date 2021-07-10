تونس تتلقى مساعدات دولية لمواجهة تفش سريع لكورونا

تعهدت عدة دول، الجمعة، بمساعدة السلطات التونسية التي تواجه حاليا صعوبة في التصدي لتفشي فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.

وتكافح تونس، التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ انتشار الجائحة، لمواجهة الجائحة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة ونفاذ كميات الاكسجين.

وأعلنت قطر عن إرسال طائرة عسكرية محملة بمساعدات مجهزة بمستشفى ميداني يضم 200 سرير طبي و100 جهاز تنفس اصطناعي.

كما تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإرسال لقحات وكل ما تحتاجه تونس من تجهيزات طبية لمساعدة البلاد على تجاوز محنتها، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأضافت الرئاسة في بيان منفصل إن رئيس ليبيا تعهد أيضا بإرسال مساعدات طبية لتونس.

كما أعلن مسؤولون في الكويت وتركيا أن بلديهما سترسل مساعدات عاجلة لتونس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة الجزائري قوله إن الجزائر سترسل مساعدات مختلفة، مضيفا أنه إذا لزم الأمر فسيتنقل إلى تونس.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات في تونس، التي تعاني تونس نقصا حادا في اللقاحات، ارتفع إلى حوالي 480 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 16 ألف حالة.

وتشهد تونس تفسيا كبيرا للوباء خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على خلفية دخول سلالات جديدة متحورة إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قالت وزارة الصحة محذرة: "تشهد بلادنا موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة "ألفا" و"دلتا" في جلّ ولايات الجمهوريّة وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".