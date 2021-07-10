الكاظمي: أنفقنا 80 مليار دولار على الكهرباء ولم تحل المشكلة بسبب الفساد

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر.

جاءت تصريحات رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته وزارة الكهرباء، اليوم السبت، واجتماعه مع كبار المسؤولين فيها.

وأضاف الكاظمي أن "الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن مواجهة الجيش العراقي، أصبحوا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل".

وأوضح أن "هناك قوى تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة".

وأشار إلى أنه "وجه وزارتي النفط والمالية بتقديم الدعم المطلق لوزارة الكهرباء من أجل توفير الطاقة للشعب العراقي بشكل مستقر ودائم".

ولفت إلى أن "التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، وأنه تم إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية".

كما أكد أنه "يتفهم غضب المواطنين، مؤكدا أن حكومته تعمل بكل الجهود لتوفير الطاقة الكهربائية لهم بالتزامن مع وضع الحلول الجذرية والعلمية والصحيحة لمشكلات قطاع الطاقة في العراق".

وكان مئات العراقيين قد نظموا احتجاجا في العاصمة بغداد، في وقت سابق، على زيادة انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، حيث تعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، والعجز الذي يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة، بالإضافة إلى استهداف الإرهابيين محطات الكهرباء وخطوطها.