السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة تونس، بعد إعلانها انهيار القطاع الطبي وارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في مداخلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة، إنه

"بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تم تجهيز شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها إلى أكثر من 31 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وإرسالها إلى تونس".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بنت علية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت ، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وقالت لـ"إذاعة موزاييك" التونسية: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وسجلت تونس 8506 إصابات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.