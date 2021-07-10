العراق: مقتل إرهابي بعملية استباقية في محافظة كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، نتيجة عملية استباقية تم تنفيذها في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت البيان إن قطعات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية تمكنت من تنفيذ عملية أمنية نوعية، في محافظة كركوك.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية تمت بالتعاون مع قوة من اللواء الثامن عشر، وقوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تقوم بها قطعات الشرطة الاتحادية، في مطاردة العصابات الإرهابية من خلال عمليات استباقية.

وأوضح البيان أن العملية قادت إلى مقتل "الإرهابي المكنى أبو قيصر"، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب نصب كمين محكم له، وفرض حصار عليه في قرية "لسان" الواقعة بمنطقة الرشاد في جنوب غرب محافظة كركوك.