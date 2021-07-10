أمريكا: ليبيا دولة فاشلة منذ 2011 ونضغط بشأن الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية

وكشف جوي هود، في لقاء مع " قناة العربية "، على أن للولايات المتحدة شبكة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن بلاده "تريد إجراء انتخابات ليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأضاف: "النقطة الرئيسية للضغط هنا هي أن الشعب الليبي قد اجتمع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، على سبيل المثال. اختلفنا في الكثير من الأمور، لكننا متفقون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية، لذلك رأيتم ذلك في أكتوبر الماضي عندما أصدر منتدى الحوار السياسي الليبي واللجنة العسكرية 5 + 5 اتفاق وقف النار وإخراج جميع القوات الأجنبية".

وتابع أن إخراج المرتزقة "أصبح أكثر إلحاحاً فقط، كما رأينا ما حدث مع رئيس تشاد من المتمردين الذين كانوا في جنوب ليبيا. لقد صدم هذا العالم وصدم الليبيين أنفسهم. لهذا السبب رأيت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، يخرج بشجاعة ويقول مراراً وتكراراً فليخرج الجميع، ونحن ندعمهم".

وبخصوص الانتخابات المقبلة، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة إنه "قبل كل شيء تحتاج (ليبيا) إلى الوصول إلى انتخابات يثق بها الشعب ويؤمن بها حتى تتمكن الحكومة التي تتولى السلطة بعد ذلك من حكم البلد بأكمله بشرعية".

وأوضح أنه "بعد ذلك، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وحلفاء آخرين، يمكننا المساعدة في استقرار البلاد ولدينا الخبرة الجيدة في بلدان مثل العراق، التي أهلكتها التنظيمات الإرهابية مثل داعش، حيث يمكننا إعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية. وليبيا محظوظة لأنها لا تضم عدداً كبيراً من السكان ولديها موارد وليست دولة فقيرة".

يشار إلى أن مؤتمر "برلين-2" الدولي حول ليبيا، كان قد أكد في بيانه الختامي في 23 يونيو/ حزيران الماضي، أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها.