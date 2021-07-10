الهلال الأحمر السعودي ينهي استعداداته لموسم الحج بـ 300 صندوق طبي و144 سيارة إسعاف

وضعت هيئة الهلال الأحمر السعودي اللمسات الأخيرة على استعدادها لموسم الحج هذا العام.

وانتهت الهيئة ممثلة بفريق التموين الطبي من تزويد 144 سيارة إسعاف بأكثر من 300 صندوق طبي يحتوي على حوالي مليوني قطعة من المستلزمات الطبية المختلفة، بحسب بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت الهيئة أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك رصيد احتياطي يصل إلى نحو 3 ملايين قطعة طبية.

وجرى تزويد كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة من المستلزمات الطبية، ليصبح بإمكان "نظام صناديق المستهلكات" تقديم الخدمة الطبية الطارئة لما يتراوح بين 20 إلى 30 حالة طارئة عادية، إضافة إلى من 15 إلى 20 حالة حادة وحرجة.

كذلك، فإن كل سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وأجهزة شفط السوائل وأجهزة قراءة العلامات الحيوية، والألواح الخشبية، إضافة إلى الجبائر العنقية.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تشارك في موسم الحج هذا العام بـ 144 سيارة إسعاف و22 دراجة نارية، وبما يزيد على 549 من كوادرها الطبية موزعين بين أطباء وإخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ على أكثر من 51 مركز إسعاف بالعاصمة المقدسة وعرفات ومشعر منى ومزدلفة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكدت أن موسم الحج لهذا العام 1442 هـ، سوف يقتصر على المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، شريطة تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.