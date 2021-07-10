السودان يكافح غسيل الأموال بدعم سعودي

ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن بلادها ناقشت مدى الاستفادة من التجربة السعودية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة السودان للأنباء سونا، مساء اليوم السبت، بأن وزارة العدل السودانية شاركت في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السعودية، بهدف الاستفادة من التجربة السعودية في مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب في قطاع الأوقاف، ومكافحة غسل الأموال.

وأكدت الوكالة أن الاجتماع بحث مدى الاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال خاصة ما يتعلق منه بقطاع الأوقاف، مشيرا إلى أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن وزارتي العدل والأوقاف، فيما شارك من الجانب السعودي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة، وذلك على خلفية حصول السعودية على تصنيفات عالية في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت أن السودان أرادت التعرف والاستفادة من التجربة السعودية في مجال تقييم مخاطر قطاع الأوقاف، وذلك عبر ورش عمل ولقاءات متبادلة، على أن تجرى وتنقل هذه التجربة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما وافقت المملكة السعودية على نقل تجربتها لشأن تقييم مخاطر قطاع الأوقاف، من خلال ورش عمل ولقاءات متبادلة.

وأعرب المسؤولون السودانيون عن شكرهم وتقديرهم للاستجابة السعودية السريعة على طلباتهم؛ لافتة إلى أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على عضوية مجموعة العمل المالي "فاتف".