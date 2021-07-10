مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش اليمني يوقع قتلى في صفوف "أنصار الله" في مواجهات غربي البيضاء

أصيب عدد من مسلحي جماعة أنصار الله في اليمن، بينهم قائد ميداني إثر مواجهات جرت، اليوم السبت، في محافظة البيضاء مع الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، في سياق مواجهات بين الجانبين دخلت أسبوعها الثاني منذ إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية للسيطرة على المحافظة.

القاهرة - سبوتنيك . وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة على الجيش اليمني وقبليين موالين له في مواقع الأجردي والحبج والغول والقوعة في جبهة آل حميقان بمديرية الزَاهِر غرب البيضاء، دارت على أثرها معارك بمختلف الأسلحة".

وأضاف أن "الجيش تمكن بإسناد من القبائل الموالية له من صد هجمات "أنصار الله"، إذ نفذ كمائن أوقعت قتلى في صفوف المهاجمين بينهم قائد حملة الجماعة في الزَاهِر، المكنى أبو يحيى الحنمي، فيما أصيب العشرات من الجانبين".

وأشار المصدر، إلى قيام مسلحي جماعة أنصار الله، بقطع شبكات الاتصالات عن مناطق آل حميقان في الزَاهِر، لعزل الجيش اليمني والموالين له ومنعهم من التواصل.

يأتي ذلك غداة معارك طاحنة بين الجيش اليمني والجماعة اندلعت إثر هجمات واسعة للجماعة على مواقع عسكرية في جبهات الزَاهِر والحَازِمية وذي نَاعِم غرب وشرق وشمال البيضاء، أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وتدخل المعارك في محافظة البيضاء، أسبوعها الثاني، إذ أعلنت القوات الحكومية، إطلاق عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط البلاد، من قبضة جماعة "أنصار الله".