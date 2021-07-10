مصر.. وزير التعليم يتحدث عن "تقفيل امتحانات" الثانوية العامة

علق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، على صعوبة امتحان اللغة العربية، الذي استهلت به امتحانات الثانوية العامة في البلاد، اليوم.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh مصر... وزير التعليم يعلق على تسريب امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة ، مساء اليوم السبت، عن وزير التعليم المصري، أن حديثه عن صعوبة امتحان اللغة العربية ليس مجرد تعليق فحسب، ولكن يحتاج إلى تفسير وشرح مطولين، وبأنه سيعمل على كتابته، باعتبار أن الأمر مهم ويحتاج، فعليا، إلى الرد.

وطالب الوزير المصري من أولياء الأمور الانتظار لشرح الأمر، بدعوى فهم الجميع ماهية النظام الجديد للثانوية العامة، وبأن هذا النظام مختلف عن النظم القديمة للثانوية العامة، التي لطالما اعتمدت على الحفظ والتلقين، موضحا أنه يريد تغيير ثقافة المجتمع حيال الثانوية العامة، وتغيير مفهوم "تقفيل الامتحان"، لأنه لا يمكن للطالب أن "يقفل الامتحان".

وشدد طارق شوقي، وزير التعليم المصري، على أن هدفه لنظام الثانوية العامة الجديد هو إجابة الطالب على كم من الأسئلة، والغرض من ذلك هو المنافسة والتكافؤ بين الطلبة، منوها إلى أن مجاميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام ستختلف، تماما، عن الأعوام السابقة.