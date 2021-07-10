العراق... إعلان شروط الحملات الانتخابية وعقوبات للمخالفين

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، تشكيل لجان لمتابعة حملات المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت أمس الجمعة، ومن المقرر أن تستمر حتى موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن المفوضية قررت تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لمتابعة حملات المرشحين.

وأوضحت جمانة أن "المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد، وهناك مذكرة تفاهم بخصوص الحملات الانتخابية من حيث المكان المخصص".

وبشأن شروط الحملات الانتخابية، قالت جمانة "عدم الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع".

وتابعت أن "الشروط تنص كذلك على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات إلى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو الى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، إضافة إلى عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام".

ومن الشروط أيضا، بحسب جمانة "عدم استخدام صور أو أسماء أشخاص ورموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، أن "هذه الشروط موجودة في الموقع الرسمي للمفوضية ويستطيع المرشح الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها".

وقالت إن المخالفين لهذه الشروط ستطبق عليهم العقوبات المقررة، والتي تتضمن "عقوبة مالية بقيمة 5 ملايين دينار (حوالي 3433 دولار أمريكي) فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة".