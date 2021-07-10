أردوغان: لا يمكن تحقيق السلام بسبب "سياسات الاحتلال"

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية تحقيق السلام في المنطقة إذا استمرت إسرائيل في "سياسات الاحتلال وضم الأراضي"، وفق قوله.

جاء ذلك وفق ما أوردته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، اليوم السبت، عقب لقاء بين أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ووفق البيان أكد الرئيس التركي أنه لا يمكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين بالمنطقة، طالما استمرت إسرائيل في سياسات الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن أنقرة ستواصل دعم عملية المصالحة الداخلية بين الفلسطينيين.

وشدد أردوغان أن بلاده لن تلتزم الصمت "حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين"، معربا عن امتتانه لمسار العلاقات مع فلسطين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والتجارة والتعليم والسياحة والثقافة.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة.

يشار إلى أن أردوغان وعباس عقدا لقاءين الأول ثنائيا والثاني على مستوى الوفود، بحسب البيان التركي.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى تركيا، أمس الجمعة، على رأس وفد ضم مسؤولين كبار بينهم وزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج في زيارة تمتد حتى غد الأحد.