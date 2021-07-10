سوريا: لن ننسى دعم إيران لنا في مكافحة الإرهاب

أشادت الحكومة السورية، اليوم السبت، بدعم إيران لبلادها في مكافحة الإرهاب والظروف العصيبة التي مرت بها سوريا.

ونقلت وكالة فارس، اليوم السبت، عن بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، إشادة بلادها بالدعم الإيراني، سواء من القيادة أو الحكومة أو الشعب الإيراني نفسه، لسوريا حكومة وشعبا، خلال الظروف الصعبة التي اجتازتها سوريا.

وأكدت شعبان أن سوريا، حكومة وشعبا، توجه الشكر لإيران بشأن مساعدتها حيال مكافحة المجموعات الإرهابية، وبأن الشعب السوري لم ولن ينسى دعم الإيرانيين وتضحياتهم تجاه بلاده.

وجاءت تصريحات بثية شعبان، اليوم السبت، خلال لقائها عباس كلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الإيرانية، والوفد البرلماني الإيراني المرافق له في دمشق، مشددة على أن أمن الشعب السوري، في المرحلة الراهنة، بات مرهونا ببطولات وتضحيات السوريين والإيرانيين، معا، الذين وقفوا معا في مواجهة تنظيم "داعش"، ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وذكرت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أن بلادها لم تنس تضحيات قائد قوة القدس الإيرانية السابق، الجنرال قاسم سليماني، مؤكدة أن سوريا تؤمن بأن تضحيات الإيرانيين في التغلب على الأزمة السورية لن تنسى، وسيحتفظ التاريخ في سجلاته بدعم الإيرانيين لأشقائهم السوريين.