الصحة المصرية: حصلنا على مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من سينوفاك

أكدت وزارة الصحة المصرية توفر أرصدة من اللقاحات وأخرى مقرر استقبالها بجانب ما تم تصنيعه.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، الدكتور خالد مجاهد إن مصر حصلت على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار، أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إلى أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاحات "سينوفاك" بنهاية الأسبوع الحالي تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة، بالإضافة لاستقبال مواد خام بعد 10 أيام تكفي لتصنيع 4.6 مليون جرعة بخلاف الـ 2.4 مليون جرعة الجاري تصنيعهم محليًا.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "حصلنا بهذا الشكل على مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك محليًا ومن المقرر أن يتم توزيعها بمراكز تلقي اللقاحات نهاية الشهر الجاري".

وأوضح، أن اللقاحات التي وصلت لمصر خضعت للتحاليل في هيئة الدواء المصرية، منها 610 آلاف جرعة ستكون بمراكز اللقاحات بداية من غد الأحد عقب الانتهاء من تحليلها، مشيرا إلى أن هذه اللقاحات هي "سينوفاك" و"سبوتنيك V".

وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، أن 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، موضحا بأن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على التصنيع المحلي للقاحات "كورونا".