إعلامي مصري يعرض صورا لتوربينات سد النهضة الإثيوبي... فيديو

استعرض الإعلامي المصري أحمد موسى صورا، قال إنها تظهر توربينات سد النهضة الإثيوبي لأول مرة.

جاء هذا مساء اليوم السبت خلال برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد".

وأكد الإعلامي المصري أن بلاده لديها كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بسد النهضة، وأنها على دراية بموعد تشغيله.

وقال موسى إن إثيوبيا تقول إنها ستولد الكهرباء من السد الشهر المقبل، لكن لجنة المفاوضات المصرية التي طالعت أحدث صور لتوربينات السد تؤكد أنه لا يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء في هذا التوقيت.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

في مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.