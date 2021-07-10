مقتل أردني في سطو مسلح بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع من خلال سفارتها في واشنطن ملابسات مقتل مواطن أردني في ولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن المواطن الأردني قتل جراء إطلاق النار في عملية سطو مسلح على المطعم الذي يعمل به فجر اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز أن السفارة تواصلت مع أسرة القتيل بهدف استكمال إجراءات تجهيز ونقل الجثمان إلى الأردن بشكل سريع.

وتتواصل السفارة مع السلطات الأمريكية في ولاية تكساس وذلك لمتابعة عملية التحقيق في الحادث.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن جثمان السيدة الأردنية التي توفيت في إزمير بتركيا وصل مساء اليوم إلى البلاد.

وكانت هذه السيدة تعرضت لعارض صحي حاد قبل نحو أسبوع أدخلت على إثرة المستشفى، وتم الإعلان عن وفاتها ظهر يوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.