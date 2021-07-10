السودان... مقتل 4 جراء إلقاء مجهولين عبوات ناسفة على نادي شرقي البلاد... صور

قتل 4 سودانيين بينهم امرأة، وأصيب عدد غير معلوم، مساء اليوم السبت، جراء إلقاء مجهولين عبوتين ناسفتين داخل نادي رياضي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، بحسب إعلام محلي.

ونقل موقع "السوداني" عن شهود عيان قولهم إن 3 مجهولين يستقلون دراجة بخارية ألقوا عبوتين ناسفتين على رواد نادي الأمير الرياضي بحي سلبونا في بورتسودان.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور، فيما أطلق الجناة خلال هروبهم النار على امرأة وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي للمدينة، فأردوها على الفور.

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عاجل.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة ببورتسودان

قبل ٢٤ دقيقة / كوثر مصطفى / سودافاكس



مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مجهولة في نادي الأمير بحي سلبونا في بورتسودان. المصدر: صحيفة السوداني pic.twitter.com/u6WOaO5SH3 — Barakanasr (@Barakota58) July 10, 2021

وحاول شباب الحي تعطيل الجناة عبر اعترض الدراجة البخارية، وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فيما فر الآخران. ولم تصدر السلطات المعنية في المدينة أي بيان لتوضيح ملابسات الواقعة حتى الساعة 21:35 بتوقيت غرينتش.