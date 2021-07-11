الرئيس الأسد يصدر مرسومين برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسومين تشريعيين برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاء في تقرير لوكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 19 للعام 2021، والقاضي بزيادة بنسبة 50 % إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة#دمشق-#سانا

تفاصيل المرسوم على الرابط: https://t.co/V9kJHW7VqE — سانا عاجل (@SanaAjel) July 11, 2021

ويقضي المرسوم برفع الحد الأدنى العام للأجور، فضلا عن الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ليصبح 71515 ليرة سورية، شهريا.

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 20 للعام 2021، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية، من العسكريين والمدنيين، زيادة وقدرها 40 % من المعاش التقاعدي.

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة#دمشق-#سانا



تفاصيل المرسوم على الرابط: https://t.co/5Bcg41mFOp — سانا عاجل (@SanaAjel) July 11, 2021

يستفيد من الزيادة المذكورة والمقدرة بـ 40 % أسر أصحاب المعاشات، على أن توزع على المستحقين، بحسب الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.