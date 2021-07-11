مسؤول أمني إسرائيلي: حرب لبنان الثالثة مسألة وقت

قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان مجرد مسألة وقت فحسب.

© REUTERS / Ali Hashisho "حزب الله": الإسرائيليون فوجئوا بإمكانات محور المقاومة "، اليوم الأحد، بأن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى ـ لم يذكر اسمه ـ قد هدد بأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها لبنان، ربما تكون سببا في اندلاع حرب لبنان الثالثة، خاصة مع زعمه بأن هناك حالة من الفراغ السلطوي في البلاد، ما يدفع بكل من "حزب الله" اللبناني وإيران إلى توسيع نفوذهما وسيطرتهما في الأراضي اللبنانية.

ورأى المسؤول الإسرائيلي أن "حزب الله" يعمد إلى فتح شبكات صرافة آلية ودعم منتجات غذائية ودعم للوقود في بلاده، رغم انهيار النظام الاقتصادي وشح الوقود في لبنان، وهي تحولات خطيرة لصالح الحزب اللبناني ـ على حد وصفه ـ مدعيا أن الحزب يقوم بعملية تطوير وتقدم بشأن الصواريخ المتقدمة لديه، وهو ما يهدد حرية الحركة الجوية للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فضلا عن تهديده للجبهة الداخلية في إسرائيل نفسها.

وناشد المسؤول الإسرائيلي حكومة بلاده بضرورة تعزيز قدراتها العسكرية، في ظل التفوق النوعي لـ"حزب الله" في الفترة الأخيرة، ولعدم قدرة إسرائيل على الاجتياح البري مجددًا للأراضي اللبنانية، فضلا عن التخوف الإسرائيلي الداخلي من تفتت الجيش اللبناني لصالح قدرات "حزب الله".