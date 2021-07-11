شكري يتوجه إلى بروكسل لعقد مناقشات إقليمية مع نظرائه الأوروبيين

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والاجتماع بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضايا الإقليمية.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الصرية، أن "وزير الخارجية سامح شكري، يتوجه صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لتسليم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل"، وفقا لما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتابع البيان: "ومن المقرر عقد لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، توجّهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة لمناقشة قضية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي، وقال شكري إن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.