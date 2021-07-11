الديوان الأميري الكويتي ينعى أميرة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء أمس السبت، وفاة الشيخة، بشرى جراح صباح المحمد الصباح.

ونشر تلفزيون الكويت، مساء أمس السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها بأن الديوان الأميري الكويتي قد أعلن وفاة الشيخة بشرى جراح صباح المحمد الصباح، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأكد التلفزيون الكويتي أن جثمان الأميرة، الشيخة بشرى الصباح، سيوارى الثرى اليوم الأحد.