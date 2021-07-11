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    سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد

    سلطان عمان يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية له... ومحمد بن سلمان يستقبله... فيديو

    © REUTERS / Stringer .
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    وصلت طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في أولى محطاته الخارجية.

    وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان حطت طائرته في مطار خليج نيوم في السعودية.

    وتابعت أن زيارة السلطان هيثم بن طارق زيارة "دولة" تستغرق يومين.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطعا مصورا للحظة وصول طائرة سلطان عمان لمطار نيوم.

    ​كما أذاعت الوكالة مقطعا مصورا لاستقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسلطان عمان، هيثم بن طارق، في المطار، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.

    وكانت وكالة الأنباء العمانية شاركت صورا لسلطان عمان، هيثم بن طارق، أثناء مغادرته صباح اليوم للسعودية.

    ​ستكون زيارة سلطان عمان للمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري، وسيلتقي خلالها بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

    من جانبه، أكد سفير سلطنة عمان في السعودية، فيصل بن تركي آل سعيد، أن زيارة سلطان عمان دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث دوليا وإقليميا.

    © REUTERS / POOL
    سلطان عمان يزور السعودية في أولى محطاته الخارجية
    كما اعتبر ابن تركي أن الزيارة هي "مرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية"، موضحا "أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية، لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات".

    ولفت السفير العماني في تصريحه لوكالة (واس) السعودية إلى "عمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية "المملكة 2030" ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم، التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج".

    وشدد على أن "علاقة الشعبين العماني والسعودي تمتاز بالمتانة والأصالة التاريخية، التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار".

    ​وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عمان، في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا لسلطانها الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بناء على وصية الأخير التي فضها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان وأقرتها في ذات اليوم.

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    سلطان عمان يزور السعودية في أولى محطاته الخارجية
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