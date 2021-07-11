سلطان عمان يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية له... ومحمد بن سلمان يستقبله... فيديو

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان حطت طائرته في مطار خليج نيوم في السعودية.
وتابعت أن زيارة السلطان هيثم بن طارق زيارة "دولة" تستغرق يومين.
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ يصل بحفظ الله ورعايته إلى مطار خليج نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة "دولة" تستغرق يومين. #العمانية— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 11, 2021
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطعا مصورا للحظة وصول طائرة سلطان عمان لمطار نيوم.
#السلطان_هيثم_يزور_المملكة #واس pic.twitter.com/EdIDtFcBKM— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 11, 2021
كما أذاعت الوكالة مقطعا مصورا لاستقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسلطان عمان، هيثم بن طارق، في المطار، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.
تلبية لدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين.. سلطان عُمان يصل إلى #نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم.#السلطان_هيثم_يزور_المملكة— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 11, 2021
#واس pic.twitter.com/O1nfhmf3Lj
وكانت وكالة الأنباء العمانية شاركت صورا لسلطان عمان، هيثم بن طارق، أثناء مغادرته صباح اليوم للسعودية.
https://t.co/es7krirZWq pic.twitter.com/vQyzsgZvOq— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 11, 2021
ستكون زيارة سلطان عمان للمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري، وسيلتقي خلالها بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، أكد سفير سلطنة عمان في السعودية، فيصل بن تركي آل سعيد، أن زيارة سلطان عمان دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث دوليا وإقليميا.
ولفت السفير العماني في تصريحه لوكالة (واس) السعودية إلى "عمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية "المملكة 2030" ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم، التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج".
وشدد على أن "علاقة الشعبين العماني والسعودي تمتاز بالمتانة والأصالة التاريخية، التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار".
وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عمان، في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا لسلطانها الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بناء على وصية الأخير التي فضها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان وأقرتها في ذات اليوم.
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