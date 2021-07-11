الحشد الشعبي يعلن تدمير أنفاق لـ"داعش" شمالي العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، تدمير مجموعة من الأنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، في محافظة نينوى شمالي البلاد.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح البيان أن هذه الأنفاق كانت تحتوي على مواد لوجستية لعناصر التنظيم، والمعدات التي تستخدم في الحفر.

وذكر البيان أن فرق مكافحة المتفجرات للواء 33 نجحت كذلك في تفجير ثلاث مضافات لعناصر التنظيم في سلسلة جبال نويكيط جنوب المحافظة.