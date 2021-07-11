الصحة العراقية تكشف حقيقة فرض حظر شامل خلال عيد الأضحى

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة فرض حظر شامل في البلاد خلال أيام عيد الأضحى.

جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال عبد الأمير إن وزارة الصحة لم تقدم حتى الآن توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وأكد المسؤول العراقي أنه لا يوجد قرار بفرض حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى، موضحا أن هناك صعوبة في تطبيق الحظر.

وبيّن المسؤول الصحي أن فرض الحظر في بلاده يكون في الشوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد زخما.

وأكد مدير الصحة العامة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار المسؤول إلى إمكانية مزاولة النشاطات اليومية بشكل طبيعي في حال كان هناك التزام بالتباعد وارتداء أقنعة الوجه.