رئيس الوزراء الإسرائيلي: الدولة اللبنانية على حافة الانهيار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الدولة اللبنانية على حافة الانهيار.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الدولة اللبنانية على حافة الانهيار.

قال رئيس الوزراء بينيت🇮🇱 في جلسة الحكومة الأسبوعية:

"الدولة اللبنانية على حافة الانهيار, مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن. يجب الادراك أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم. نتابع الأوضاع عن كثب". pic.twitter.com/yarSToDBLX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 11, 2021

ونقلت على لسان بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بدعوى استيلاء إيران على دولتهم.

وبدوره، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت يتابع الأوضاع في لبنان عن كثب، خاصة بعد ضبط عملية تهريب مسدسات من لبنان إلى بلاده، أمس السبت.

سبق أن قالت قناة عبرية، أمس السبت، إن هناك تقديرات داخل المنظومة العسكرية في إسرائيل "بأن حزب الله اللبناني هو المسؤول عن محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل، ربما بهدف تنفيذ عمليات عدائية في البلاد".

תצפיות צה"ל זיהו הלילה חשודים שהעבירו אמצעי לחימה משטח לבנון לשטח ישראל באזור הכפר ע'ג'ר שבמרחב החטיבה המרחבית "חירם" >> pic.twitter.com/xs4hrA4ydu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 10, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أحبط، أمس، عملية تهريب 43 قطعة سلاح عبر قرية الغجر الحدودية مع لبنان إلى داخل إسرائيل. وقالت القناة "12" العبرية، إن هناك حالة من التأهب داخل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في أعقاب إحباط عملية التهريب أمس.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، تم إحباط تهريب 43 مسدسا تصل كلفة المسدس الواحد فيها إلى نحو 60 ألف شيكل (18.30 ألف دولار).